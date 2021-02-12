'Milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü olduğu dönemdeyiz'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongrelerine Rize'den canlı bağlantıyla katıldı.

Ülkenin dört bir yanındaki büyükşehirlerden canlı bağlantıyla birlikte oldukları gençleri Rize'den en kalbi duygularla selamlayan Erdoğan, teşkilatlarda görev alan tüm dava ve yol arkadaşlarına sevgilerini iletti.

AK Parti İl Gençlik Kolları Kongrelerinin şehirlere, partiye, ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, sınırlar içinde ve dışında devletin bekası, milletin huzuru için mücadele eden güvenlik güçlerine, askerlere şükranlarını sundu.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şairin, 'Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için.' diye ifade ettiği hali bu ülke her gün yaşıyor. Önceki gün Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına karşı yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin fedakarlıklarına ve emanetlerine sahip çıkacak bir gençliğe sahip olduğumuza inanıyorum. Nitekim bu operasyonlarda bugün öğlen saatleri itibarıyla 33 teröristi etkisiz hale getirdik. Rabbim, özellikle bu terör eyleminde bu mücadeleyi yürüten Mehmetçiklerimizden, jandarmamızdan, polisimizden razı olsun."

"Fatih'in emanetini üstlenmeye talip gençler"

Erdoğan, bugün sadece partinin gençlik kollarının il kongrelerini yapmakla kalmadıklarını, aynı zamanda geleceklerini emanet edecekleri kadroları da belirlediklerini belirtti.

Bugün büyük ve güçlü Türkiye'yi hem birlikte inşa edecekleri hem de emanet edecekleri imanlı, ahlaklı, basiretli, cesur, çalışkan, birikimli kadrolarla birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle dedi:

"Bugün burada, 24 yaşında başına geçtiği beyliği cihan devleti yapacak temelleri atan Osman Gazi'nin, 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih'in emanetini üstlenmeye talip gençler görüyorum. Bugün burada, daha 15-16 yaşlarındayken Diyarbakır'da kurban eti dağıtırken alçakça şehit edilen Yasin Börü'nün, ülkesinin namusunu savunurken darbecilerin kurşunlarıyla şehit edilen Abdullah Tayyip Olçok'un, teröristlerce kalleşçe şehit edilen Eren Bülbül'ün azmine sahip gençler görüyorum. Kalplerindeki imanla bir ellerinde kitap, bir ellerinde bilgisayarlarıyla her alanda en iyi olmak için evlerinde, okullarında, kütüphanelerde, atölyelerde eğitime, öğretime odaklanan, kendileri ve ülkeleri için büyük hayaller kuran gençler görüyorum. Bugün bu salonlarda, vakitlerini ve enerjilerini sapkın ideolojilerin emrine verenlerle değil, kendi medeniyetlerinin, kendi milletlerinin, kendi devletlerinin hizmetinde olanlarla omuz omuza yürüyen gençler görüyorum."

Erdoğan, salonlarda, ruhunu, bedenini, dimağını zenginleştirmek, birikimi ve kabiliyetiyle akranları arasında tebarüz etmek, geleceğin siyasetçileri, yöneticileri, bilim insanları, kültür ve sanat insanları, sporcuları, iş insanları olmak konusunda kararlı gençler gördüğünü vurguladı.

"Ülkemize böyle bir gençlik nasip ettiği için Allah'a hamdediyorum"

Kongre salonlarında geçen günlerde ilan ettikleri Milli Uzay Programı'nı hayata geçirecek, ülkesinde ve dünyada olduğu gibi uzayda da Türk bayrağını gururla dalgalandıracak vatanperver gençler gördüğünü belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün burada, hayatını, peygamber efendimizin 'Allah'ım faydası olmayan ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.' hadisine uygun şekilde tanzim eden gençler görüyorum. Evet, bugün burada, atasından aldığı işaretle 2023'e yürüyen, 2053'e gözünü diken bir gençlik görüyorum. 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurunda bir gençlik, yeni bir devrenin önünde dimdik bekleyen bir gençlik. Meydana çıkacağı günü kollayan bir gençlik. Kökü ezelde ve dalı ebedde bir davanın aşkına, idrakine sahip bir gençlik. Milletine, ümmetine ve tüm insanlığa numunelik teşkil edecek bir gençlik. 'Kim var?' diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, 'ben varım' cevabını veren bir gençlik. Canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara bir gençlik. Aynı nispette strateji ve taktik sahibi bir gençlik. Zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek gözü keskinlikte bir gençlik. Her türlü zehirli tesirden nefsini koruyabilecek, destan yazabilecek bir gençlik. Hep daha iyisine, daha güzeline ulaşmak için çalışan bir gençlik. Rabbinden ve resulünden başka dayanak aramayan bir gençlik. İşte bu gençliği karşımda görüyorum."

"Gençlerden beklentim, Anadolu kıtası büyüklüğünde dava taşını gediğine koymanızdır." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Surda bir gedik açtık, mukaddes mi mukaddes. Ey kahpe rüzgar, artık ne yandan esersen es. Evet. Bugün burada surda açtığı gedikten, rüzgarın yönüne aldırmadan akın akın ülkemiz sınırlarını aşıp bölgemize, dünyaya yönelen bir gençlik görüyorum. Rabbime, ülkemize böyle bir gençlik nasip ettiği için hamdediyorum. Rabbime, bana böyle yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum. Rabbime, her birini öz evladımdan ayrı tutmadığım böyle bir gençlikle birlikte yürüme şerefi bahşettiği için hamdediyorum."

'Milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü olduğu dönemdeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm provokasyon gayretlerine rağmen milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü olduğu dönemdeyiz." dedi.

Erdoğan, "(Gençler) Üniversitelerimizi marjinal grupların eylem sahası olmaktan çıkartıp bilim yuvaları haline sizler getireceksiniz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi karıştırmak, sokaklarımızda kaosu egemen kılmak için girişilen her çaba milletimizin feraset duvarına çarpıyor." ifadesini kullandı.