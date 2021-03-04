Milletimizin başı sağ olsun TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 10 askerin şehit olması, 3 askerin de yaralanmasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

04 Mart 2021 Perşembe 21:44