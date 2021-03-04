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Milletimizin başı sağ olsun

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 10 askerin şehit olması, 3 askerin de yaralanmasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Milletimizin başı sağ olsun

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 10 vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 3 askerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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