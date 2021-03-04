TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 10 vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 3 askerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Milletimizin başı sağ olsun
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 10 askerin şehit olması, 3 askerin de yaralanmasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
04 Mart 2021 Perşembe 21:44