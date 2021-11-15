“MİLAS ZEYTİNYAĞINI HERKES DUYMALI”

ENGİN ÇAĞLAR

Milas Kaymakamlığı himayesinde “Tadında Milas Var” sloganıyla geleneksel olarak her yıl düzenlenen 7. Milas Zeytin Hasat Şenliği, coşkuyla tamamlandı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer’in açılış konuşmalarını yaptığı 7. Milas Zeytin Hasat Şenliği’nde standların gezilmesinin ardından büyük bir serüveninin başlangıcı olan hasat zamanına geçildi. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu söyleşisi, Sınır Tanımayan Şefler ve Süreyya Üzmez’in kaliteli zeytinyağı tanıma atölye çalışmasının ardından ünlü sunucu Mesut Yar’ın sunumu ile ilk günün programı sona erdi.

Milas Zeytinyağı'nın Avrupa Birliği tarafından verilen Uluslararası Coğrafi İşarete sahip ilk ve tek Türk zeytinyağı olduğunu belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Tarihin her döneminde pek çok medeniyet tarafından, şifa kaynağı olarak görülen, umudun, bolluğun, mutluluğun sembolü olan zeytin, binlerce çiftçimizin ana geçim kaynağıdır” dedi.

Açılışta konuşma yapan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, “Zeytin, Anadolu ve Ege gelenekleri içinde neredeyse tüm lezzet ve yerleşik üretimle zenginleşmiş bu eşsiz coğrafyanın en kadim bilgesidir. Ekonomik gücünün yanı sıra toprağının bereketini, sürdürülebilir kültür evrimini ve en önemlisi ismiyle anılan tadının izlerini gövdesinde yazgı gibi yarına taşıyan Zeytin’in, topraktan sofraya yolculuğunun her aşaması teslim edersiniz ki işlikleri olduğu kadar kitaplıkları da doldurabilir tek başına. Hayatımın önemli bir bölümünü geçirdiğim bu ata coğrafyasında şimdilerde işimin de gereği olarak iç içe olduğum toprak, tarım ve orman üçlemesinde bir üründen ziyade bir ödül gibi gördüğüm Zeytin’in, ortak lezzet tarihimizdeki hikâyesini unutulmaz kılacak birkaç gün yaşamamızı temenni ediyorum. Gelecekte de soframızda meyvesinden yağına kadar tüm zenginliğiyle yer alacağına inandığım zeytinin en güzel koktuğu Milas’ımıza, hasadımıza, şenliğimize hoş geldiniz” dedi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, “Zeytinin ve zeytinyağının öncü başkentlerinden Milas’ta zeytin sadece adının özelliklerini taşımıyor. Aynı zamanda inancın, emeğin, ekmeğin, iklimin, suyun, geçmişin ve geleceğin de bilgeliğine rotasını veriyor. İlk ekimden ilk sıkıma; yani hasat tarihinin tüm evreleri boyunca insanla, kadim kültürlerin inançlarıyla, mutlulukla ve sabırla aynı özü paylaşan zeytin, bugün soframızda ister meyve, isterse yağ olarak konduğu andan itibaren bizi binlerce yılın zaman tüneline sokuyor, her aşamasında başka bir lezzetini keşfettiğimiz bu eski dostumuz geleceğimizin, ortak kültür ve biricik ülkemizin de içinde olduğu bir orman gibi bizden sonraki kuşaklara da “ata lezzetinin” rehberi olmaya devam edecek. Bu duygu ve inançla bugün yedincisini gerçekleştirdiğimiz Hasat Şenliğimizi varlığınızla onurlandırdığınız için tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.

BU GURUR MİLAS’IN

Milas zeytinyağının, Türkiye'nin 7 nazar boncuğundan biri olduğunu belirten Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret almayı başaran ilk ve tek Türk zeytinyağı olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Bu büyük başarıdan üretici, sektör temsilcileri ve yöneticilerinin gayretleri yanısıra Başkan Özer'in gayretlerini de, hakkını da, kendisine teslim edelim. Öncelikle Milas’ın gurur kaynağı bir evladı olan Özer, biz gazeteciler, konuklar ve üreticilerler ile tek tek ilgilendi. Müthiş çalışkan, alçak gönüllü, sevecen bir yönetici. Kendisiyle bu yıl tanıştım gazeteci arkadaşım Dinçer Karacalar sayesinde. Kendisine konukseverliği için buradan tekrar teşekkür ediyorum. Kendisiyle Ticaret ve Sanayi Odası’nın standında kısa bir görüşmemiz oldu. Hadi buyrun bakalım bu sıcak ve samimi kısa söyleşiye... Özer'e zeytinyağı dedik ve başladı anlatmaya...

“Biz yağımıza ve kalitemize gerçekten çok güveniyoruz ve bunun ödülünü de coğrafi işaret alarak tescilledik zaten. Bizim ürünümüz kalitesine inandığımız, 10 numara tabir ettiğimiz bir zeytinyağı. Memecik zeytinyağının çok büyük özellikleri var. Bu senede misafirlerimizle birlikte coşkulu bir şekilde kutladık. Milas zeytinyağı çok farklıdır. Milas zeytinyağının polifenoli çok yüksektir, antioksidan, bademsi ve çimensi bir özelliği vardır. Hafif boğazımızı yakar. Bu diğer yağlara pek benzemeyen bir zeytinyağımızdır. Bizim bütün derdimiz kalite. Biz şimdi markalaşma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz, en önemli konumuz bu şimdi. Markamızı yükseltmek istiyoruz. Şu an bizim 70’e yakın yağhane ve fabrikamız var. Bununla birlikte 80 tane markamız var. Bunun 19 tanesi coğrafi işaretini almaya hak kazanmış markalar. Bu sayıları çoğaltarak ihracaımızı artırmamız gerekiyor. Bunun içinde markalaşma çok önemli ve biz arkadaşlırımızla bunun çalışmasını yapıyoruz. Bizim hedefimiz büyük. Biz şimdi ihracata yöneliyoruz üyelerimizle birlikte. Bizler her zaman üreticimize aranan özelliğin erken hasat soğuk sıkım olduğunu ilettik. Arap ülkeleri ve Avrupa ülkeleri bunu arıyor ve biz bunu oturttuğumuzu düşünüyorum. 2-3 firmamız Dubai, Amerika, Rusya ve Malezya’ya zeytinyağı ihracatı yaptı. İnşallah bu sene Avrupa ülkelerinede birşekilde gireceğiz. Hedefimiz zaten Avrupa. Çünkü İspanya ve İtalya’ya rağmen biz kaliteli yağımızla yarışmaya hazırız.

AB’den coğrafi işaret alınmasının ekonomiye de çok büyük katkısının olduğunu düşünüyorum. Çünkü şuanda zeytinyağı fiyatları yükseldi. Biz MİTSO olarak yıllardır anlattık, erken hasat, beklemeden soğuk sıkım. Önümüzdeki hafta yine fabrikaları ziyaret edip hem onlara hemde üreticilere anlatacağız. Vatandaşlar da artık bilinçlendi. Zeytinlerini zamanında kasalara toplayarak bekletmeden soğuk sıkıma gönderiyor. Yıllardır verdiğimiz çabanın karşılığını almaya başladık. Milas zeytin ve zeytinyağının başkenti. Bizim 13 milyon zeytin ağacımız var. 18 bin ton kaliteli zeytinyağı üretimimiz var. 8 bin ton zeytin üretimiz var. Biz MİTSO olarak üreticimize her türlü desteğe hazırız.

Güllük Limanı’ndan mermerin yanısıra, ilaç sanayinde ve seramik sanayisinde kullanılan fellistap ihraç ediyoruz. Limanımız Türkiye’de ilk 3’ün içinde şu anda. Biz buradan zeytinyağı, narenciye gibi ürünlerinde ihracatını yapıyoruz. Full kapasiteyle çalışıyor liman zaten. Milas Ticaret Odası’nın “4T” dediğimiz tarımıyla, tahılıyla, turizmiyle ve tarihiyle Milas çok büyük bir yerleşim yeri. Bizim 27 tane ören yerimiz var. Bunlardan bazıları “Dünya UNESCO Geçici Miras Listesi”nde. Çok önemli bir yer. Karya ve Menteşeoğlu beyliğine başkantlik yapmış bir şehir. Biz tarihin üzerinde oturuyoruz. Tarım dediğimizde de zeytin, zeytinyağının yanısıra bizim balımız var. Dünya çam balı üretiminin yüzde 98’i Ege bölgesi ve Dilek Yarımadası’nda, bunun yüzde 33’ü de Milas’ta. Yangınlar her ne kadar bal üretimini etkilesede yaptığımız çalışmalarla yaraları sardık, sarmayada devam ediyoruz. Bunu hep birlikte yapacağız. Şimdi üreticilerimize bal üretimiyle ilgili destekler veriyoruz, o sahalarda çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanısıra Levrek ve Çupra üretiminde de yüzde 70’e sahibiz.”