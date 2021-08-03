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Milas, Bodrum ve Kavaklıdere'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla'nın Milas, Bodrum ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Milas, Bodrum ve Kavaklıdere'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da müdahale ediliyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen arazözler ile itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangında çalışma yürütüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kissebükü Koyu'na kadar ilerleyen alevler havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Arazözlerin yanan alanlara ulaşabilmesi için iş makinelerince orman yolu açılıyor. Gönüllüler ve bölge halkı da ekiplerin çalışmalarına destek veriyor.

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