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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sosyal medya kararı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Sosyal medyayla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılana kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sosyal medya kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün sosyal medyada son Twitter mesajlarını paylaşacağını belirtti.

Bilgiye en kısa yoldan, en doğru vasıtalarla, en objektif şekilde ulaşmanın, aynı zamanda iletişim kanallarını aktif olarak kullanmanın çağın mümeyyiz ve müessir bir özelliği olduğuna işaret eden Bahçeli, teorik olarak sosyal medyadan beklenenin de bu ihtiyaca cevap vermesi olduğunun altını çizdi.

Ancak sosyal medyanın, dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüştüğüne dikkati çeken Bahçeli, başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medyanın iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olduğunu vurguladı.

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