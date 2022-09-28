MGK Bildirisinden: Adaların silahlandırılmasında Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir
GÜNCEL 28.09.2022, 21:07
Milli Güvenlik Kurulu Bildirisinde, "Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir." denildi.
Bildirinin devamında, "(ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı) Müttefiklik ruhuna aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.
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