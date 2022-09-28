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MGK Bildirisinden: Adaların silahlandırılmasında Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir

GÜNCEL 28.09.2022, 21:07
MGK Bildirisinden: Adaların silahlandırılmasında Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir

Milli Güvenlik Kurulu Bildirisinde, "Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir." denildi.

Bildirinin devamında, "(ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı) Müttefiklik ruhuna aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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