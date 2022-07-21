MGK Bildirisi: Yunanistan'ın karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesi kabul edilemez

GÜNCEL 21.07.2022, 20:01
MGK Bildirisi: Yunanistan'ın karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesi kabul edilemez

Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi'nde, "Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

MGK Bildirisinde şunlar kaydedildi:

"NATO müttefiklerimiz FETÖ ve tüm isimlendirmeleriyle birlikte PKK/KCK-PYD/YPG ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya ve destek vermeye davet edilmiştir"

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