MGK Bildirisi: Cumhuriyetimizin 100. yılına iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından MGK Bildirisi yayımlandı.

Bildiride, "Türkiye'nin hedeflerine uygun şekilde ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ve tehditler değerlendirilmiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi, iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir. Kuzeydeki komşularımız arasındaki anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesinden yana olduğumuz belirtilmiştir." ifadeleri yer aldı.