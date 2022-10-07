Mevlit Kandili idrak edildi

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Üsküdar Valide-i Cedid, Fatih, Eyüp Sultan, Süleymaniye ve Büyük Çamlıca'nın da aralarında bulunduğu birçok camide mevlit programları gerçekleştirildi.

İstanbul Müftülüğü, Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde program düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Fatih Camisi'nde, Fatih Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu, İlçe Müftüsü Hüseyin Baş tarafından kandil içerikli sohbet yapıldı.

Mevlit programının ardından cami çıkışında vatandaşlara Fatih Belediyesince çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Karabük

Karabük'te akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Bazı camilerde cemaate ikramda bulunuldu.

Zonguldak

Zonguldak'ta da vatandaşlar, camilerde Mevlit Kandili'ni idrak etti.

Ereğli ilçesindeki Kepeztepe Camisi'ne gelen vatandaşlar, Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti.

Bartın

Bartın'da da İl Müftülüğünce camilerde akşam namazının kılınmasının ardından program düzenlendi.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen cemaat dua etti.

Kandil programı sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kocaeli

Kocaeli'de de vatandaşlar, tarihi Orhan, Fevziye ve Yeni Cuma camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.

Orhan Camisi'nde düzenlenen programda Hazreti Peygamber'in hayatı anlatıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Bilecik

Bilecik Müftülüğünce düzenlenen programda vatandaşlar, Merkez Şerifpaşa ve Kayıboyu camileri başta olmak üzere kent genelindeki camileri doldurdu.

Kayıboyu Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Erhun tarafından vaaz verildi.

Okunan dualar sırasında cemaatten bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Ziyarete açılan Sakal-ı Şerif yoğun ilgi gördü. Program sonunda cemaate gül suyu ve lokum ikram edildi.