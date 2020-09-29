Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
Son 24 saatte 1427 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte 1427 kişiye...
Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan orada işgalcidir
Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan...
Bakan Kasapoğlu'ndan Rangers - Galatasaray maçı müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan Rangers - Galatasaray...
ADİL PELİSTER: “KİMYA SEKTÖRÜMÜZ İÇİN FİNANSAL DESTEKLERDE ÖNCELİK BEKLİYORUZ”
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir...

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Yurdun batı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batısında güneybatıdan (lodos) kuvvetli (50-70 kilometre/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.