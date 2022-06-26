Meteorolojiden Batı Karadeniz için 'kırmızı', Ankara için 'sarı' alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, , Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlarla ilgili bilgi verdi.

Yurdun kuzeyinin, özellikle Karadeniz'in soğuk havanın etkisi altında olduğunu belirten Şahin Şahbaz, bugün Batı Karadeniz için Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde "turuncu" renkli uyarı yayınladıklarını söyledi.

Şahin Şahbaz, "Batı Karadeniz'deki yağışın yarın etkisini arttırmasını bekliyoruz. Bu nedenle Düzce'nin doğusundan, Sinop'un batısına kadar sahil kesiminde, Karabük çevrelerinde yağışların aşırı olmasını beklediğimiz için kırmızı renkli uyarı yayınlandık." dedi.

Hava Tahmin Uzmanı Şahbaz, Marmara'nın doğusu için "sarı", Sakarya çevreleri için de "turuncu" renkli uyarı yayınladıklarını kaydetti.

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara'nın şehir merkezi dahil, şehrin kuzeydoğusu, Kırıkkale ve Yozgat'ın kuzey kesimleri ağırlıklı olmak üzere il genelinde ve Sivas'ın kuzeybatısında yağışların yerel olarak kuvvetli olmasını beklediklerini aktaran Şahbaz, Samsun genelinde ve özellikle iç kesimlerinde de kuvvetli ve çok kuvvetli yağışların olacağını bildirdi.

Şahin Şahbaz, "Tokat, Amasya ve Çorum çevrelerinde de yine çok kuvvetli ve yer yer şiddetli derecede yağış beklentimiz dahilinde yağış olacak. Kuvvetli yağışlar bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak, Batı Karadeniz'de yarın geceye kadar etkisini devam ettirmesi bekliyoruz. Karadeniz önündeki alçak basınç merkezi yerini koruyacak. Bu nedenle özellikle yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde yağışların hafta sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Batı Karadeniz'deki yağışlar salı ve çarşamba günü kuvvetli olacak." diye konuştu.