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Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı
Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Diyarbakır'ın batısı ve Malatya'nın doğusunda saat 23.00'e kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
GÜNCEL 07.11.2022, 11:35
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra saat 23.00'e kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Malatya'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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