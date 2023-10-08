Meteoroloji Yeni Duyurdu! Aman Dikkat Türkiye'ye Giriş Yaptı..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Pazar günü ülke genelinde yazı aratmayan bir hava hakim olacak gibi görünüyor. Ancak Pazartesi günü kuzey kesimlere soğuk hava inmesi bekleniyor ve hissedilen sıcaklık 10-12 derece azalacak. Ayrıca gece saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Sıcaklıklar Ciddi Düşüş Gösterecek

Yeni haftaya girerken hava durumu tahminleri merak eden vatandaşlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü son bilgileri paylaştı. Pazar günü ülkenin büyük bir bölümünde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Ancak Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen alçak basınç sistemi ile birlikte soğuk hava dalgası yurdun kuzeybatısından başlayarak güneydoğuya doğru ilerleyecek.

Bu sistemin etkisiyle yağışlar, özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde etkili olacak. Yağışlar yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak ve yağış miktarının mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

İhtiyatlı Olunması Gereken Bölgeler

Hissedilen sıcaklık ise 10-12 derece azalacak, yani sıcaklıklar ciddi bir düşüş gösterecek. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette esecek. Gece saatlerinden itibaren ise İstanbul’un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu yağışların yer yer kuvvetli olabileceği uyarısı yapılıyor.

Önlemlerinizi Alın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, önümüzdeki günlerde hava koşullarının olumsuz etkileri görülebilir. Bu nedenle, yağışlı ve rüzgarlı hava koşullarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Seyahat edecekler, yağmurluk ve şemsiyelerini yanlarına almalıdır. Su birikintilerine dikkat edilmeli ve ani su baskınlarına karşı önlem alınmalıdır. Ayrıca, soğuyan hava koşulları nedeniyle giyimler de ona göre ayarlanmalıdır.

Yarın için beklenen olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tedbirleri alarak güvende kalabilirsiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahminlerini takip etmek de faydalı olacaktır