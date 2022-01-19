Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı

Yağan, mevcut kar yağışının yarın biraz daha doğuya kayarak yurdun kuzey ve doğu kesimlerini etkileyeceğini ifade etti.

Söz konusu yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun tamamı ve Karadeniz'i etkili olacağını belirten Yağan, "Gaziantep'te mevcut kar yağışlarına neden olan sistemin yarın kenti terk ederek Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt'te etkili olmasını bekliyoruz." dedi.

Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da uzun zamandır yağış azlığının söz konusu olduğunu dile getiren Yağan, "Bu yağışlarla beraber bölgede çok ekstrem olmasa son dönemdeki değerlendirmeler göz önüne alındığında önemli bir yağış artışı söz konusu oldu." diye konuştu.

Çeşitli bölgeler için meteorolojik uyarılar yayımladıklarının altını çizen Yüksel Yağan, şöyle devam etti:

"Mevcut yağışlı sistemin yarın da etkili olup ülkeyi terk etmesini bekliyoruz. Yerini hafif sıcaklık etkisiyle birlikte sis ve pus olaylarına bırakacak. İç kesimlerde, Ege'de, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerimizin tamamında sis ve pus olayları etkili olacak. Cuma günü yeni bir soğuk yağışlı sistemin Balkanlar üzerinden yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak etkili olacağını tahmin ediyoruz. Bu sistem biraz soğuk karakterli ve yağışlara sebep olacak bir sistem."

"Çığ tehlikesi var"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yağan, kar yağışının cumartesi günü yurdun büyük bir bölümünde görüleceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cuma günü Marmara Bölgesi'nin güneyinde, İç Anadolu'nun kuzey doğusunda yoğun kar yağışları olacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca hızlı ve kuvvetli sıcaklık düşüşünün olacağını da tahmin ediyoruz. Cumartesi günüyle birlikte sistem yurdumuzun büyük bir kısmını etkisi altına alacak, pazardan çarşamba gününe kadar yurdumuzun büyük bir kesiminde yer yer kar yağışlarına sebep olacak."

Cuma günü Bursa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir civarının, cumartesi ise Eskişehir, Kütahya, Afyon civarının yoğun kar yağışı alacağı uyarısında bulunan Yağan, "Özetle Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun kuzey batısındaki illerimizde yoğun kar yağışı olacağını tahmin ediyoruz. Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi var. Vatandaşlarımızın bu çığ tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerekiyor. Söz konusu çığ tehlikesinin haftaya çarşamba ve perşembe gününe kadar etkisini arttıracağını düşünüyoruz." dedi.