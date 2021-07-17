Mersin'deki orman yangınları kontrol altına alındı, 4 kişi gözaltında

Pakdemirli, Aydıncık ilçesi Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki ilk müdahale ekip merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, perşembe sabah saat 08.40'ta Pembecik Mahallesi'nde çıkan yangının 50 saattir devam ettiğini söyledi.

Yangına müdahalenin sürdüğünü belirten Pakdemirli şunları kaydetti:

"Bu yangına 3 uçak, 21 helikopter, 165 arazöz, 20 iş makinesi, 25 su nakil aracı ve diğer kurumlarla beraber de 850 personelle müdahalemiz devam ediyor. Hava araçları şu ana kadar 7 bin ton su attı, kara araçlarıyla da 50 bin tonun üzerinde toplamda 57 bin ton civarında su atmış oldu. Pembecik Mahallesi'nde ve diğer mezralarımızda 81 hanemizi tedbiren boşaltmıştık, evlerine döndüler, can ve mal kaybı yok. Tabii ki bazı ufak tefek hasarlar var. İlk belirlemelere göre 1 metruk evde hasar var, 1 konut az hasarlı, 2 ağır hasarlı müştemilat, bazı seralarda da hasar bilgisi olduğu tespitlerimiz var."

Tarım arazilerindeki hasarlarla ilgili tespitlere de ilerleyen günlerde başlayacağını belirten Pakdemirli, "Yaklaşık 1500 hektar alan bundan etkilenmiş vaziyette. Bir kısmı örtü yangını, yani 'Alanın tamamı yandı' diyemeyiz ama 1500 hektarda toplamda bir hasar gözlemlenebiliyor. Yangının enerji nakil hattından kaynaklandığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alınmış vaziyette, soruşturmaları devam ediyor." dedi.

Hatay'ın Hassa ilçesi Gazeluşağı'ndaki yangının da perşembe günü saat 19.46 gibi çıktığını hatırlatan Pakdemirli, "Aynı anda 2 ayrı noktada çıkan ve 39 saattir devam eden yangınla alakalı da 1 uçak, 4 helikopter, 64 arazöz, 12 iş makinesi ve 140 personelle bu yangına da müdahale sürüyor. Bu yangında yaklaşık 200 hektar alanda etkilenme var, bunun da bir kısmı örtü yangını." diye konuştu.