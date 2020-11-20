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Menemen Belediye Başkanı Aksoy ile 23 kişi gözaltına alındı
Menemen Belediye Başkanı Aksoy ile...

Menemen Belediye Başkanı Aksoy ile 23 kişi gözaltına alındı

İzmir'de, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 23 kişi gözaltına alındı.

Menemen Belediye Başkanı Aksoy ile 23 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyeye yönelik şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında "zimmet ve irtikap" gibi suçlardan gözaltı kararı verildi. 

Operasyonda Aksoy ve bir belediye başkan yardımcısı ile 22 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. 

Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. 

CHP'den kesin ihracı istenmişti

Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı. 

CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. 

Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine ise devam edeceğini duyurmuştu.

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