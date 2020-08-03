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Menderes'teki orman yangını ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Menderes'teki orman yangını ile ilgili...

Menderes'teki orman yangını ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Menderes'teki orman yangını ile ilgili, "Yiyecek içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili benim bildiğim bir gözaltımız var." dedi.

Menderes'teki orman yangını ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Menderes'teki orman yangını ili ilgili, "Arkadaşların bir tespiti var. Başlangıç noktasında yeyicek içecek materyalı bulunmuş. Yiyecek içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Kesin rakamları arkadaşlarımız ölçümleri yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Olayla ilgili benim bildiğim bir gözaltımız var." ifadelerini kullandı.

Çatalca ve Kemalpaşa'daki yangınlarda sabotaj ihtimali

Pakdemirli, "Maalesef dün Çatalca'da ve yakın zamanda Kemalpaşa'da çıkan yangınlarla alakalı orman teşkilatımızın sabotaj olabileceğine dair düşünceleri var. Bunlarla ilgili çok yönlü soruşturma kolluk kuvvetlerimizce, valilerimizce yürütülüyor. Bunlarla ilgili bazı aksiyonlar alınmış durumda." açıklamasında bulundu.

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