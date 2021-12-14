'Melda Şef'in hobisi mesleği oldu

Hemen ardından Amerika'ya giderek eğitimini tamamlayan ve California'nın en popüler Restaurantların da usta şef olarak yerini alan 'Melda Farımaz' 16 yıllık yurt dışı macerası sonrası 2015 yılında Türkiye'ye dönüş yaptı.

Özenerek hazırladığı Akdeniz mutfağı lezzetleri, Fransız tekniği ile yaptığı birbirinden lezzetli gurme yemekleri, Konfi tekniği ile hazırladığı Kuzu Gerdan, Frik pilavı ve birbirinden farklı mevsimsel yemeklerinin sunumu ile büyük beğeni kazanan ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 'Melda Şef'in tatlı çeşitler arasında favorisi ise 'Passıon fruit'.

'Melda Şef, ‘Uzun yıllar emek verdiğim ve akademik alanda eğitimini tamamladığım gastronomi alanı benim adeta vazgeçilmezim bu alanda yer almaktan da son derece mutluyum ve huzurluyum misafirlerimize en iyi yemeği sunmak ve memnuniyetini kazanmak ise beni fazlasıyla gururlandırıyor' diyor.