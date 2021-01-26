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Mehmetçik yeni kamuflajlarıyla görev başında

Nanoteknolojik üretimle elde edilen kumaşların kullanıldığı, su itici özelliğe sahip yeni eğitim kıyafetleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde zor şartlarda görev yapan Mehmetçiğe dağıtıldı.

Mehmetçik yeni kamuflajlarıyla görev başında

Mehmetçik için, yüksek mukavemetli iplikten nanoteknolojik üretimle elde edilen kumaşlar kullanılarak hazırlanan, su itici özelliğe sahip yeni "kamuflaj", Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terörle mücadele eden askerler tarafından kullanılmaya başlandı.Kara Kuvvetleri Komutanlığında personel için hazırlanan yeni eğitim kıyafetleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde zor şartlarda görev yapan Mehmetçik'e dağıtıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının eğitim elbisesi iyileştirme, geliştirme çalışmaları kapsamında tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığınca 2020'de yapılan yeni tip ve desen eğitim elbisesi, rüzgar ceketi ve yeni tip botlar, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında görevli askerlere verildi.

Nanoteknolojik üretimle elde edilen kumaşların kullanıldığı yeni tip eğitim elbiseleri, yüksek mukavemetli ipliklerden imal edildi.

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