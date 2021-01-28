Mehmetçik karlı dağlarda teröristlere nefes aldırmıyor

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü 2 bin 400 rakımlı Şemdinli ilçesinin Irak sınırındaki üs bölgesinde görevli güvenlik güçleri, teknolojik imkanları ve hareket kabiliyetleriyle düşmana korku, dosta güven veriyor.Sarp dağlar ve karla kaplı arazilerde daha önce PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları kontrol altında tutan askerler, Atak helikopterlerinin de destek verdiği başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vuruyor.

"Şahin Gözü" olarak nitelendirilen keşif ve hedef gözetleme teknolojisi sayesinde sınır hattında kuş uçurtmayan ve zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Mehmetçik, teröristlerin sözde karargah, depo, barınak ve sığınak olarak kullandığı alanları tek tek belirleyerek imha ediyor.

"Yerli ve milli teknoloji ile silahlarımızla 7 gün 24 saat hudut güvenliğini sağlıyoruz"

Üs Bölgesi Komutanı Yüzbaşı Bahadır Alman, 2018'de kurulan üs bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarla teröristlere büyük darbe vurulduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin bölgede fedakarca görev yaptığını belirten Alman, şunları kaydetti:

"2 bin 400 rakımlı Argus-2 Üs Bölgesi'nde bulunuyoruz. 2018'den bu yana terör örgütü mensuplarından arındırılmış bir bölge olan Balkaya Dağları'nda görev yapmaktayız. Yerli ve milli teknoloji ile silahlarımızla her türlü hava koşulunda 7 gün 24 saat hudut güvenliğini sağlıyoruz. Milletimizin gözü arkada kalmasın. Bizler buradayız."