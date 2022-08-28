Mehmetçik eli tetikte Barış Pınarı bölgesinde güvenliği tesis ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı’yla terör örgütlerinden temizlediği Tel Abyad ilçesinde yoğun önlemler alarak güveliği ve huzuru sağlıyor.

Mehmetçik, Fırat Nehri’nin doğusunda, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan ve 13 Ekim 2019'da terör örgütü YPG/PKK’dan kurtardığı Tel Abyad ilçesinde görevini sürdürüyor.

Terör saldırılarına karşı ilçedeki sivillerin can güvenliğine öncelik veren TSK unsurları, ilçede kritik bölgelere kurduğu yol kontrol noktalarında eli tetikte nöbet bekliyor.

AA muhabirleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güven ve huzur ortamını sağlayan Mehmetçiğin Tel Abyad ilçe merkezinin giriş noktalarında uyguladığı yoğun önlemler ve denetimler ile komandoların zorlu eğitimlerini görüntüledi.

Tel Abyad’ın giriş ve çıkışlarında durdurulan araç ve siviller ilk olarak ruhsat ve kimlik taramasına tabi tutuluyor. Araçlar daha sonra TSK’nın bomba arama köpeği tarafından da didik didik aranıyor.

Şüpheli kişiler veya araçta patlayıcı tespit edilmesi durumda ilgili kolluk kuvvetleri ve bomba imha ekipleri devreye giriyor.