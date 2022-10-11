Mehmet Ali Çelebi, AKP’ye katıldı
İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından AKP'ye katıldığını duyurdu.
GÜNCEL 11.10.2022, 12:27
AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılmasını “Vatana, millete olan vefasını ile sonuna kadar Cumhur İttifakının yanındayım diyen Sayın Mehmet Ali Çelebi'nin üyelik işlemlerini tamamladık. Rozetini Sayın Cumhurbaşkanımız Çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısında takacaktır. Hayırlı olsun” sözleriyle duyurdu.
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