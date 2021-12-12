Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona salgın kovid19
Meclis bu hafta 2022 yılı bütçe maratonunu tamamlayacak
Meclis bu hafta 2022 yılı...
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde 'Türkiye'nin Markaları' konuşuldu
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde 'Türkiye'nin...
Türkiye'de 17 bin 956 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 17 bin 956 kişinin...
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu...

Meclis bu hafta 2022 yılı bütçe maratonunu tamamlayacak

TBMM Genel Kurulu, yarın saat 11.00'de toplanarak 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerini sürdürecek.

Meclis bu hafta 2022 yılı bütçe maratonunu tamamlayacak

Meclis, bu hafta 2022 yılı bütçe maratonunu tamamlayacak.

TBMM Genel Kurulu, yarın saat 11.00'de toplanarak 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerini sürdürecek.

Mecliste bu hafta, Cumhurbaşkanlığı ve iki bakanlığın yanı sıra 23 kamu kurumunun bütçesi ele alınacak.

Genel Kurul'da bu hafta 2022 yılı bütçesine ilişkin görüşme takvimi şöyle:

13 Aralık Pazartesi: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu.

14 Aralık Salı: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı.

Aynı gün 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 dört maddesi, 15 Aralık Çarşamba günü 9 maddesi, 16 Aralık Perşembe günü ise 3 maddesi görüşülecek.

Meclisin bütçe maratonu, 17 Aralık Cuma günü, bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla tamamlanacak.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.