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Meclis, 11 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak

TBMM Genel Kurulu, 20 Ocak'ta verdiği aradan sonra 1 Şubat Salı günü toplanacak.

Meclis, 11 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak

Meclis, yaklaşık 11 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yoğun gündemle yeniden başlayacak.

Genel Kurulda, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu ele alınacak.

Meclis, daha sonra Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi üzerindeki mesaisini sürdürecek.

Düzenlemeyle öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Bu madde, 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Komisyonların gündemi

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu, pazartesi günü saat 14.00'te AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında toplanacak.

Komisyon, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlanan iki ayrı dosyayı ele alacak.

Hazırlık Komisyonuna, kendisine tanınan bir haftalık süre içinde yazılı savunmasını sunmayan HDP'li Güzel, talep etmesi durumunda, Komisyonda sözlü savunma yapabilecek veya bir milletvekili arkadaşına savunmasını yaptırabilecek.

TBMM KİT Komisyonu denetimlerini sürdürecek. Komisyonda salı günü Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, çarşamba günü ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'nin hesapları incelenecek.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.

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