Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün 59. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "MEB ile eğitim-öğretimin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokol imzalayacağız." dedi.
MEB ile eğitim-öğretim alanında protokol imzalayacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "MEB ile eğitim-öğretimin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokol imzalayacağız."
23 Temmuz 2020 Perşembe 12:15