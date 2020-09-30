Mavi Vatan koruması için geliştirilen ATMACA GPS olmadan hedefini bulup imha etti

Savunma sanayiinde dünyanın ilk 100 firması arasında yer alan Roketsan, Lalahan Tesisleri’nin kapısını ilk kez basın mensuplarına açtı. Yerli ve millî savunma sanayii için denizlerin altında, havada ve artık uzayda da etkin olan sistemleri üreterek Türkiye’nin rekabet gücünü artıran Roketsan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in katılımlarıyla basın mensuplarıyla en son teknolojik gelişmeleri paylaştı, merak edilen soruları cevapladı.

Lalahan Tesisleri’ndeki basın buluşmasına SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Musa Şahin ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci katıldı. Toplantıda, Türk bilim insanları, mühendisleri ve teknisyenleriyle 32 yıldır yerli ve millî savunma sanayii için teknoloji geliştiren Roketsan’ın en son geliştirdiği ürünler ve gelecek hedefleri konuşuldu.

Toplantının açılışını yapan Roketsan YK Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, yüksek teknoloji tasarlayan ve üreten bir firma olduklarını belirterek, “Türkiye’nin dışarı sattığı ürünlerdeki ortalama katma değer, kilogram başına 1,25 dolar civarında. Roketsan olarak ürettiğimiz ürünlerin değeri ise kilogram başına 2 bin-2 bin 500 dolar civarında. Ülkemizin ekonomisine katma değeri yüksek ürünlerle faydalı olmaktan dolayı gurur duyuyoruz” diye konuştu.

ATMACA, en zorlu koşullara hazır

Toplantıda, Roketsan’ın en son geliştirdiği teknolojilerle ilgili detaylı bilgiler veren SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Mavi Vatan koruması için geliştirilen ATMACA füzesinin son doğrulama atışının başarıyla icra edildiğini açıkladı. ATMACA’nın denizlerdeki gücümüze güç katacağını belirten Demir, “ATMACA füzemiz bugüne kadar onlarca testten geçti ve geçtiğimiz günlerdeki son doğrulama atışında da çok başarılı oldu. Bundan sonra mühimmatlı son bir atış daha yapılacak. Yıl sonu itibarıyla TSK'nın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de son doğrulama atışında ATMACA’nın GPS olmadan hedefi bulduğuna vurgu yaparak, “Bu atış, ATMACA’nın en zorlu koşullarda test edilmesini içeren bir senaryo idi. Tamamen GPS bağımsız, sadece kendi iç ataletsel navigasyon ünitesiyle hedefine uzak mesafeden yüksek hassasiyet ile ulaştı. Füzemizi en zorlu koşullara hazırlıyoruz” diye konuştu.

Uzayda ilk hedef, uyduyu 400 km seviyesindeki yörüngeye yerleştirmek

Toplantıda, Türkiye’nin tamamen kendi geliştirdiği teknolojilerle uzaya ilk adım atışını gösteren yerli sonda roketinin görüntüleri de basınla paylaşıldı. SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ülkemizin dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu uydu fırlatma, test etme, üretme altyapısı ve üs kurma yeteneğine kavuşması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “İlk hedefimiz 100 kg’lık bir uyduyu 400 km seviyesindeki yörüngeye yerleştirmek. Başta katı yakıtlı olmak üzere sıvı ve hibrit yakıtlı motor teknolojileri kabiliyetlerimiz var. Bunların çeşitli boy ve yeteneklerde geliştirilmesi için çalışıyoruz” derken; Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye’nin 2017 yılında uzaya eriştiğini, bu yılın sonuna doğru 135 km irtifaya çıkmayı planladıklarını, uzun vadede ise 1-1,5 tonluk uyduları uzaya fırlatma kabiliyetine kavuşmayı hedeflediklerini belirtti.