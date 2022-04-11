Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 122 gemi, 41 hava vasıtası ve 12 bin personelin katılımıyla Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Donanma Komutanlığına bağlı Deniz Harp Merkezi Komutanlığında düzenlenen basın toplantısında, 21 Nisan'a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek Mavi Vatan-2022 Tatbikatı ile ilgili bilgi verildi.

Tatbikat Direktörü ve Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Yusuf Akyüz, basın toplantısında, tatbikatın Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikat Programına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlandığını, Donanma Komutanlığı sevk ve idaresinde Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilen fiili bir tatbikat olduğunu belirtti.

Tatbikata katılacak unsurların eğitim seviyelerinin yükseltilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Akyüz, "Mavi Vatan Tatbikatıyla ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı komutanlıkların, karargah, harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğinin gözlemlenmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda, muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin değerlendirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışılabilirlik usullerinin geliştirilmesi sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.