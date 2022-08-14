Mavi turun adresi Göcek, yabancı turistlerle hareketlendi
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Fethiye ilçesinin yat turizmiyle ön plana çıkan mahallesi Göcek, mavi tur tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.
GÜNCEL 14.08.2022, 20:07
1500'ü aşkın yat bağlama kapasitesi ile ülke ekonomisine önemli gelir sağlayan Göcek, zengin imkanları ve altyapısıyla da deniz yolcularının seçkin durağı konumunda bulunuyor.
Büyükova, Akvaryum, Bedri Rahmi, Yassıca Adası, Tersane, Göbün ve Kleopatra koylarıyla Göcek, her yıl sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından birçok ünlü ismi ağırlıyor.
Bölgede faaliyet gösteren günübirlik teknelerin de ziyaret ettiği koylar, akvaryumu andıran berrak suyuyla ziyaretçilerini bekliyor.
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