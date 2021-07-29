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Marmaris ve Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Marmaris ve Milas'ta ormanlık alanda...

Marmaris ve Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Muğla'nın Marmaris ve Milas ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Marmaris ve Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 13.11'de başlayan yangına 13.20'de ilk müdahalenin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisinin katıldığı ifade edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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