Marmaris'teki orman yangınına gemiyle denizden de müdahale ediliyor

Hisarönü Mahallesi'nde devam eden yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesine denizden de destek geldi.Alevlerin Orhaniye-Selimiye kara yolu arasındaki Delikliyol mevkisinde bulunan ormanlık alandan deniz kenarına yaklaşmasının ardından bölgeye bir Sahil Güvenlik botu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme gemisi sevk edildi.Kıyı Emniyeti ekibi, hem denizden söndürme hem de soğutma çalışmalarına destek veriyor.