Marmaris'te cip safari aracı devrildi, 5 kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracının devrilmesi sonucu Irak uyruklu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
GÜNCEL 24.08.2022, 19:39
Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan Murtaza A. (58) idaresindeki 66 DC 170 plakalı cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Tepesi mevkisinde yağmurun ıslattığı yolda devrildi.
Devrilen araç karşı yönden gelen Ali K.T. idaresindeki 20 ACY 932 plakalı otomobile ön kısmından çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybederken, yaralanan 5 turist 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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