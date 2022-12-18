Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar, fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ve salı günü Marmara ve Ege'nin batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.