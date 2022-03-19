'Marmara Otoyol Ringi' 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla tamamlandı

Türkiye'nin sanayi üretimiyle ticaretinin büyük kısmının gerçekleştirildiği Marmara Bölgesi'nde başlatılan, kamuoyunda bilinen adıyla "Marmara Otoyol Ringi" projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle tamamlandı.

GÜNCEL 19.03.2022, 12:44
'Marmara Otoyol Ringi' 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla tamamlandı

İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu projelerinin gerçekleştirilmesiyle hayata geçirilmesi planlanan Marmara Otoyol Ringi projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun hizmete açılmasıyla tamamlandı.

Türkiye'nin sanayi ve ticaretinin büyük bir kısmının gerçekleştiği Marmara Bölgesi'nde Marmara Otoyol Ringi'nin tamamlanması, uluslararası lojistik hareketliliğin sağlanması açısından önemli görülüyor.

Marmara Denizi'nin otoyollarla çevrilmesinin hedeflendiği Marmara Otoyol Ringi projesi kapsamında yer alan İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını kolaylaştıracak Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünce yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçirildi.

İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp, Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ve 3 ana bölümden oluşan proje, kıtalar arası geçit konumundaki İstanbul'un yeni bir otoyol ağıyla yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri-Paşaköy kesiminde çalışmalara Mayıs 2013'te, Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerinde Temmuz 2016'da başlandı.

Kara yolunun yanı sıra yüksek hızlı demir yolu geçişine sahip dünyanın en geniş platformlu Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü de 26 Ağustos 2016'da açıldı.

YİD modeliyle ihalesi yapılan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin tamamı, 21 Mayıs 2021 itibarıyla hizmete girdi.

Marmara Bölgesi'nde oluşturulan otoyol ringinin önemli parçası olan 398 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu ile transit ve yük trafiği, İstanbul şehir merkezinden uzaklaştırıldı.

Türkiye, kıtalar arası taşımacılığın en önemli merkezi haline geldi

Ülkenin en yoğun trafiğinin yaşandığı İstanbul, Sakarya ve Kocaeli güzergahının yüksek standartlı Kuzey Marmara Otoyolu ile bağlanmasıyla Avrupa ile Asya kıtaları arasında doğal köprü konumundaki Türkiye, kıtalar arası taşımacılığın en önemli merkezi haline geldi.

Sakarya'dan Kocaeli'ye, Kocaeli'den İstanbul'a, İstanbul'dan Kınalı'ya, Kınalı'dan yeni inşa edilen ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü ile Balıkesir'e uzanan otoyol projeleri bir bir hayata geçirildi.

Avrupa ile Anadolu ve Asya'yı İstanbul Boğaz geçişleri dışında 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü ile birbirine bağlayarak yeni ve önemli alternatif ulaşım ağı kuruldu. Bu kapsamda Silivri'nin batısında kalan Kınalı mevkisinden giren araçlar, Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak Dilovası ve Bursa üzerinden İzmir'e kadar kesintisiz seyahat edebilir hale geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu, Marmara Bölgesi'nin itici gücü oldu

Avrasya'nın lokomotifi Kuzey Marmara Otoyolu, Marmara Bölgesi'nin itici gücü oldu. Marmara Otoyol Ringi ile etkileşim halindeki 9 il, ülke nüfusunun yüzde 37'sini oluşturuyor. Burası ülke ihracatının yüzde 75'ini, ithalatının yüzde 79'unu yaparken, gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 65'ini oluşturuyor. Ticari girişim sayısının yüzde 43'ü de bu bölgede bulunuyor.

Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime, sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.

"İstanbul-İzmir Otoyolu" İstanbul'u sanayi kentlerine bağlıyor

YİD modeliyle yapılan birinci öncelikli projelerden Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu Projesi’nin yapım çalışmaları da tamamlandı.

Kamuoyunda "İstanbul-İzmir Otoyolu" olarak isimlendirilen proje, İstanbul'u Türkiye'nin diğer büyük sanayi kentleri İzmit, Bursa, Balıkesir, Manisa üzerinden İzmir'e bağladı.

Gebze-Yalova-Bursa-Balıkesir-Manisa-İzmir (İzmit Körfez Geçişi Dahil) Otoyolu güzergahı, Avrupa Yolları kapsamında bulunan E–Yolları ağında yer alıyor. Aynı zamanda TEM güzergahının bir parçası olan yol, Türkiye'nin hem yük hem de yolcu taşımacılığında trafik talebinin en yoğun olduğu ana kara yolu koridorları arasında bulunuyor.

Ulaştırma alanında hayata geçirilen "dev projelerden" olan ve İzmit Körfezi'nin "gerdanlığı" olarak nitelendirilen Osmangazi Köprüsü de 30 Haziran 2016'da hizmete açıldı.

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indiren Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü, "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri" arasında 4. sırada bulunuyor.

Osmangazi Köprüsü'nün açılmasıyla İzmit Körfezi'nin geçiş süresi de 6 dakikaya indi.

İhracatın hızlanması bekleniyor

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete alınmasıyla mesafelerin kısalarak Türkiye'nin ihracatının hızlanması bekleniyor.

Bulgaristan'dan, Romanya'dan gelen araçların, İstanbul'u katedip Ege'ye inmesi yerine 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanarak söz konusu bölgeye ulaşması planlanıyor. Bu durumun, nakliye sektörünün yanı sıra Balkanlar'dan Ege'ye turizmi de olumlu etkileyeceği öngörülüyor.

Yorumlar (0)
4
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 19 Mart 2022
İmsak 05:38
Güneş 07:03
Öğle 13:17
İkindi 16:40
Akşam 19:21
Yatsı 20:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 30 43
10. Galatasaray 29 38
11. Kayserispor 30 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. İstanbulspor 27 47
4. Bandırmaspor 27 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 29 29
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19