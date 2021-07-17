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Marmara Denizi'nin uzaydan çekilen görüntülerinde müsilajın temizlendiği tespit edildi

İTÜ UHUZAM tarafından uzaydan alınan görüntülerle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamındaki müsilaj temizleme seferberliğinin deniz yüzeyinde başarılı sonuçlar verdiği belirlendi.

Marmara Denizi'nin uzaydan çekilen görüntülerinde müsilajın temizlendiği tespit edildi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini uzaydan da görüntüledi.

Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu olan İTÜ UHUZAM tarafından, farklı dönemlerde müsilajın yoğunluğunu tespit için çalışma başlatıldı.

  Bu kapsamda, Marmara Denizi'nde müsilaj dağılımı, "Pleiades", "Spot 6&7", "Worldview 2&3" ve "Sentinel-2" uyduları aracılığıyla görüntülendi. Uzaydan görüntülerle su yüzeyindeki müsilajın son durumu tespit edildi.  

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