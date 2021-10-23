Marmara Denizi'nin 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edilecek olması balıkçıları sevindirdi

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara Denizi'nin korunmasının, balıkçılığın ve denizin geleceği için önemli olduğunu söyledi.

Müsilaj sorunuyla birlikte denizlerin temiz tutulmasının ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü ifade eden Pehlivanoğlu, şöyle devam etti:

"Müsilaj geçen yıl kasım ayından bu yılın mayıs ayına kadar Marmara'da balıkçıları olumsuz etkiledi. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nın devreye alınarak devletimiz gerekli çalışmaları başlattı. Bundan sonra herkesin doğaya ve denizlere daha çok sahip çıkması gerekiyor. Marmara Denizi'nin 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edilmesi çalışmaları bu anlamda faydalı olacaktır. Deniz kirletilmez, bilinçsiz avcılığın önüne geçilirse gelecek nesillere daha temiz deniz daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz."