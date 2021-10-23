Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın fenerbahçe
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İllere göre her 100 bin...
Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir
Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama elde...
Türkiye'de 26 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 26 bin 217 kişinin...
Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için sağanak uyarısı
Marmara, Karadeniz, Ege ve İç...

Marmara Denizi'nin 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edilecek olması balıkçıları sevindirdi

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nin, "özel çevre koruma bölgesi" ilan edilmesine yönelik çalışmaları memnuniyetle karşıladı.

Marmara Denizi'nin 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edilecek olması balıkçıları sevindirdi

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara Denizi'nin korunmasının, balıkçılığın ve denizin geleceği için önemli olduğunu söyledi.

Müsilaj sorunuyla birlikte denizlerin temiz tutulmasının ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü ifade eden Pehlivanoğlu, şöyle devam etti:

"Müsilaj geçen yıl kasım ayından bu yılın mayıs ayına kadar Marmara'da balıkçıları olumsuz etkiledi. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nın devreye alınarak devletimiz gerekli çalışmaları başlattı. Bundan sonra herkesin doğaya ve denizlere daha çok sahip çıkması gerekiyor. Marmara Denizi'nin 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edilmesi çalışmaları bu anlamda faydalı olacaktır. Deniz kirletilmez, bilinçsiz avcılığın önüne geçilirse gelecek nesillere daha temiz deniz daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.