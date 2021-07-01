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Marmara Denizi'nden 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlendi
Marmara Denizi'nden 9 bin 394...
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Marmara Denizi'nden 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden 9 bin 394 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

Marmara Denizi'nden 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlendi

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 23'üncü günün geride kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"30 Haziran günü topladığımız 527 metreküp müsilajla birlikte 9 bin 394 metreküp müsilajı Marmara Denizimizden temizledik. 30 Haziran itibarıyla illerimizde, İstanbul 5 bin 11 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 165 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 776 metreküp, Çanakkale 882 metreküp, Yalova 1930 metreküp müsilajı 544 bölgedeki çalışmalarımızda toplayarak bertarafa gönderdik."

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