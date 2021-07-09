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Marmara Denizi'nde toplanacak miktarda müsilaj olmadığı için dün de temizleme çalışması yapılmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplanacak miktarda müsilaj olmadığı için dün de temizleme çalışması yapılmadığını bildirdi.

Marmara Denizi'nde toplanacak miktarda müsilaj olmadığı için dün de temizleme çalışması yapılmadı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde ikinci ayın ilk gününün geride bırakıldığını ifade etti.

Marmara Denizi'nde dün de toplanacak miktarda müsilaj olmadığı için temizleme çalışması yapılmadığını belirten Kurum, müsilaj temizliğinin siyaset üstü bir konu olduğunu ve çalışmaları bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda sürdürdüklerini vurguladı.

Müsilaj olmadığı günlerde çalışma yapılmadığına, müsilajın görülmesi halinde çalışmalara aynı kararlılık ve azimle devam edeceklerine dikkati çeken Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Denetimlerimizin 31. gününde toplam 9 bin 770 denetimi tamamladık. Mevzuata uymayan 162 işletmeye 20 milyon 464 bin lira idari para cezası uyguladık. 2 bin 448 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda inceledik. Marmara'mız her gün daha temiz."

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