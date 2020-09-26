Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs survivor salgın
Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1511...
İHA alanındaki başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız
İHA alanındaki başarıyı otomobil ve...
Kobani şüphelileri 'azmettirici' sıfatıyla bütün eylemlerden suçlanıyor
Kobani şüphelileri 'azmettirici' sıfatıyla bütün...
5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesi bilgileri kimliğiyle birleştirildi
5 günde 120 bin 695...
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1...

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Akşam saatlerinden itibaren Trakya kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üzerinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli esmesi öngörüldüğünden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.