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Marmara'da sıcaklığın artması bekleniyor
Marmara'da sıcaklığın artması bekleniyor

Marmara'da sıcaklığın artması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 1 ila 3 derece artması öngörülüyor.

Marmara'da sıcaklığın artması bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar bekleniyor.

Sıcaklığın 1 ila 3 derece artacağı bölgede buzlanma ve don öngörülüyor.

Rüzgarın batı ve güneybatı, öğleden sonra kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

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