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Marmara'da lüfer bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor

Ağlarına takılan bol miktarda lüferle limana dönen Tekirdağlı balıkçıların yüzü gülüyor. Bölgede balıkçılar tarafından avlanan lüferdeki bolluk fiyatlara yansıyor.

Marmara'da lüfer bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor

Marmara Denizi'nde balıkçılar tarafından avlanan lüferdeki bolluk fiyatlara yansıyor.

Ağlarına takılan bol miktarda lüferle limana dönen Tekirdağlı balıkçıların yüzü gülüyor.

Balıkçıların kasa kasa lüferle kıyıya gelmesi, tezgahları da bu balıkla dolduruyor.

Tanesi, geçen hafta iriliğine göre 50 liradan satılan lüferin fiyatı 30-35 liraya kadar düştü.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lüferin son günlerin en gözde balığı olarak tezgahları süslediğini söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların limana boş dönmediğini ifade ederek, "10 gündür Marmara'da güzel lüfer oluyor. Herkesin ağlarına bol miktarda lüfer takılıyor çok şükür. Lüfer bolluğunun devam edeceğini ümit ediyoruz. Havaların soğumasıyla daha da artacaktır. Herkes kısmetini alıp dönüyor. Herkes lüfer bereketinden memnun. Balığın bol olması fiyatlara da yansıyor. Balık artıkça fiyatlar da yavaş yavaş düşüyor." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da vatandaşların lüfere yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Lüferin tezgahı şenlendirdiğini ifade eden Erol, "Bundan önce son 1-2 yıldır lüfer neredeyse yoktu. Vatandaşlar lüfere hasretti. İriliğine göre lüferin tanesi, 30 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu yıl palamut az, akabinde hamsinin de fiyatı yüksek. Sezon başına göre lüferin artması fiyatları da düşürdü. Son yıllarda lüferi özleyen vatandaşlar da bol bol lüfer tüketiyor." diye konuştu.

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