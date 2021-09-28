Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs Balıkesir salgın
Türkiye'de 28 bin 892 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 28 bin 892 kişinin...
Yurt bahanesiyle 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci
Yurt bahanesiyle 24 ildeki eylemlere...
İstanbul'a 8 ayda 4 milyon 854 bin yabancı turist geldi
İstanbul'a 8 ayda 4 milyon...
Yolcu almayan taksi şoförleri hakkında yasal işlem başlatılacak
Yolcu almayan taksi şoförleri hakkında...

Marmara'da balıkçıların ağında palamudun yerini lüfer aldı

Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, son günlerde ağlarına takılan lüfer ile limana dönüyor.

Marmara'da balıkçıların ağında palamudun yerini lüfer aldı

Tekirdağlı balıkçıların yüzünü, istavrit ve palamut gibi balıkların yanı sıra yakaladıkları lüfer güldürüyor.

Balıkçıların kasa kasa lüferle balıkçı haline gelmesi tezgahları da bu balıkla dolduruyor.

Tanesi 45 ile 50 lira arasında satılan lüfer son günlerin en gözde balığı olarak tezgahları süslüyor.

"Lüfer böyle devam edecek gibi"

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, vatandaşların çok lezzetli olan lüferi bol miktarda tükettiğini söyledi.

Birkaç gündür bu balığın çok miktarda çıktığını belirten Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız kıyıya boş dönmüyor. Herkesin ağlarına bol miktarda lüfer takılıyor çok şükür. İnşallah lüfer böyle devam edecek gibi. Balıkçı kıyıya dolu dönerse tezgahlar şenleniyor, vatandaşlarımız da bol bol taze balık yiyor. Sezonun bereketli devam etmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da palamudun azalmasıyla lüferin bol miktarda çıkmaya başladığını dile getirdi.

Oğuz, yeni sezonda güzel balıkçılık yaptıklarını kaydederek, "Lüfer güzel bu aralar. Lüferin olması balıkçının da yüzünü güldürüyor. Bolluğun fiyatlara da yansıyacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.