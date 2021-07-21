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Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da...

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

İstanbul ve bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel), öğleden sonra kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağından sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

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