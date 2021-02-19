Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor.

Öğle saatlerine kadar bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.

Bölge genelinde sis ve pus görüleceği tahmin edilen bölgede sıcaklık mevsim normallerinin altında olacak.

Rüzgarın, güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği bölgede, zirai don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.