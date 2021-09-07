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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşmesi bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşmesi bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşmesi bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, kuzeybatısında zamanla çok bulutlu hava bekleniyor.

Tekirdağ'ın kuzeyi ve Kırklareli çevreleri, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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