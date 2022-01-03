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Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artacak

Marmara Bölgesi'nde yarından itibaren sıcaklığın artması, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 2022'nin ilk günlerinde bölgeyi etkileyen yağışlı ve soğuk havanın bugünden itibaren bölgeyi terk ettiği belirtildi.

Açıklamada, salı gününden itibaren bölge genelinde sıcaklığın hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklığının İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 17, Kocaeli ile Sakarya'da 21, Yalova'da ise 19 derece olacağı bildirildi.

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