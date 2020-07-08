Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor salgın
Meşru Trablus hükümetine desteğimiz devam edecek
Meşru Trablus hükümetine desteğimiz devam...
BIST 100 endeksi Kovid-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü
BIST 100 endeksi Kovid-19 salgını...
Terör örgütü YPG/PKK bir haftada ikisi kız 4 çocuğu daha kaçırdı
Terör örgütü YPG/PKK bir haftada...
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki arama tarama çalışmaları yeniden başladı
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki arama...
İngiliz Büyükelçiden Türkiye'ye gelecek Britanyalı turistlere 'güvenli turizm' mesajı
İngiliz Büyükelçiden Türkiye'ye gelecek Britanyalı...

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken bölgenin doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Özellikle Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.