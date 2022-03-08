Marketlerde 'ayçiçeği yağı stokçuluğu' ile 'fahiş fiyat' denetimleri yapılıyor

Zabıta ekipleri, yerel ve zincir marketlerde "ayçiçeği yağı stokçuluğu" ve "fahiş fiyat uygulamaları" denetimi gerçekleştiriyor.

GÜNCEL 08.03.2022, 20:46
Marketlerde 'ayçiçeği yağı stokçuluğu' ile 'fahiş fiyat' denetimleri yapılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yerel ve zincir marketlerde yaptıkları denetimlerde, "stokçuluk yaptıkları ve fahiş fiyat uyguladıkları" gerekçesiyle 7 markete cezai işlem uygulandı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentteki marketler ile depolarda yağ ve temel gıda denetimlerini sürdürüyor.

Son günlerde piyasada oluşan arz talep dengesizliği nedeniyle ürünlerde "fahiş fiyat ve stokçuluk" yapılıp yapılmadığını kontrol eden ekipler, depolarında yağ ve temel gıda maddelerini stokladıkları ve yağ ürünlerinde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen 7 market hakkında cezai işlem uyguladı.

Daha önce yapılan KDV indiriminin fiyatlara yansımasını da denetleyen ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Erzincan

Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü ve Erzincan Belediyesi zabıta ekipleri, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla marketlerde denetimlerine devam ediyor.

Kentte faaliyet gösteren marketlerde denetim yapan ekipler, fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi konularda denetim yaptı.

Özellikle marketlerde ayçiçeği yağı ile unun raf fiyatlarını kontrol eden ekipler, yağda stokçuluk yapılıp yapılmadığını da denetledi.

İl genelinde denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Ağrı

Ağrı’da da marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Belediye görevlileri, marketlere giderek çeşitli ürünlerde fiyat artışı olup olmadığını denetledi.

Ekipler, ayrıca yağda stokçuluk yapılıp yapılmadığını inceledi.

Yalova

Yalova Belediyesi, raflarında olmayan ayçiçek yağlarını depolarda beklettiği belirlenen marketler hakkında işlem başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin şehir merkezinde bulunan marketlerde ayçiçeği yağı denetimi gerçekleştirdiği bildirildi.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında zincir ve yerel marketlerde yapılan denetimlerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için raflar ve depoların kontrol edildiği bilgisine yer verildi.

Stokçuluğun önüne geçmek için yapılan denetimlerde kurallara uymayan marketlere tutanak tutulduğu ve yasal işlemler yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalova merkezde birçok markette gerçekleştirilen denetimlerde ilk olarak marketlerin reyonlarındaki yağlar kontrol edildi. Özellikle 5 litre yağ bulunmayan reyonların ardından depoların kontrolleri gerçekleştirildi. Depo kontrollerinde koliler içinde bulunan yağlar ile ilgili tutanak tutuldu. Bazı marketlerin depolarında 5 litre yağları tespit ettik. Burada bulunan arkadaşlar bunların 'promosyon ürünü olduğunu ve ileri bir tarihte satışa çıkacağını' söyledi. Bizler, bize verilen yetkilere istinaden rafta olmayan ürünün depoda olduğunu tespit ettiğimiz için tutanağımızı tuttuk. Tutmuş olduğumuz tutanakları Yalova İl Ticaret Müdürlüğüne ileteceğiz ve gereken işlemleri bu kurumumuz gerçekleştirecek."

Kocaeli

Dilovası ilçesinde deposunda ayçiçeği yağı stoku yaptığı tespit edilen market hakkında işlem başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fiyatların artacağı yönündeki spekülatif iddiaların ardından raflardaki ayçiçeği yağlarını depolara kaldırdığı öne sürülen marketlere yönelik harekete geçti.

Belediye Başkanı Hamza Şayir'in talimatıyla, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile ilçe genelindeki zincir marketleri denetleyen görevliler, rafları kontrol etti.

Bir marketin rafında 5 litrelik ayçiçeği yağı olmadığını fark eden ekipler, söz konusu ürünlerin depoda koliler halinde bekletildiğini tespit etti.

Bunun üzerine vatandaşları mağdur eden market hakkında tutanak tutuldu.

Denetimlerde, ürünlerin raf ve kasa fiyatı, son kullanma tarihi ile ekmek gramajlarını da inceleyen ekipler, eksikliği bulunan marketleri uyardı.

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen fiyatlardaki fahiş artış ve ürünlerin depolarda saklandığı yönündeki şikayetler üzerine marketlerde yağ denetimi başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine başta zincir marketler olmak üzere kent genelindeki gıda satıcılarına yönelik denetimleri yoğunlaştırdı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde raflarda yağ olup olmadığı, raftaki etiket ile kasa çıkışlarının birbirine uyup uymadığı ve depolarda yağ saklanıp saklanmadığı incelendi. Denetim yapılan marketlerin raflarında yeterli miktarda yağ bulunduğu gözlenirken depolarda da anormal ürün stoğunun bulunmadığı görüldü.

Giresun

Giresun Valisi Enver Ünlü, marketlerde sıvı yağ denetimlerinde bulundu.

Ünlü, İl Ticaret ve Tarım ve Orman müdürlükleri ile Giresun Belediyesi zabıta ekiplerinin yer aldığı denetimlerde, marketlerin reyonlarındaki yağ ürünlerinin fiyatını, stok durumunu ve faturalarını inceledi.

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