Mide rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazeteci-siyasetçi Markar Esayan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, dini törenin düzenlendiği Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ne getirildi. Çan sesinin ardından başlayan törende Esayan için dua edildi.

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ve Başrahip Tatul Anuşyan'ın öncülüğündeki ruhani kurulun yer aldığı töreni Başepiskopos Aram Ateşyan yönetti.

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, Markar Esayan'ın cenaze konuşmasında, ilk karşılaştıklarında 25 yaşında olan Esayan'a ilişkin ilk izleniminin içten, doğal ve samimi nezaketi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Onu tanıyan herkes onun kibarlığına ve centilmenliğine tanıklık edecektir. Yakın sohbetlerinde sevimli, sevecen, güler yüzlü ve nüktedan özellikleriyle insanları cezbeden bir yönü vardı. Markar Esayan iyi kalpli bir insandı. Bu, cenazelerde herkes için söylenecek türden klişe bir 'iyi adamdı' sözünden öte onun nezaketini tamamlayan doğal bir özelliğiydi. Kutsal İncil'in verme konusunda 'Sol elin sağ elinin ne yaptığını bilmesin, iyiliğin gizlice olsun' esasına sıkı sıkıya bağlı olarak iyiliklerini çoğalttı. Kendisi maddi ve manevi zorlukları iyi tanıyan biri olarak bu durumdaki kişilere elinden gelen hiçbir yardımı esirgemeyen bir yapıya sahipti."Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı

Maşalyan, Esayan'ın derin düşünen, varoluş sorunlarına kafa yoran, sözde değil özde dindar ve hayata dair her şeyle ilgili araştırmacı bir ruh taşıdığını anlattı.

Esayan'ın uzun ve cefalı hastalığının, imanının artmasına ve pekişmesine neden olduğunu belirten Maşalyan, "Markar Esayan tüm hayatı boyunca sağlıklı günlerinde manevi hazineler biriktirmişti ve onları hayatının zor dönemlerinde bolca kullandı." dedi.

Maşalyan, Esayan'ın fikir üretmek, yazmak ve konuşmak için doğduğunu kaydederek, "Romanlar kaleme aldı. Agos'a makaleler gönderdi. Hrant Dink'le samimiyet kurdu ve ondan esinlendi. Hrant'ın öldürülmesiyle içindeki yazarlık yangını daha da depreşti. Gazetecilik hayatına atıldı. Saksıdaki çınar topumu artık ormandaki yerini bulmuştu. Dükkanının küçük ama güvenli ortamını bırakıp gazeteciliğin fırtınalı denizlerine atıldı. Risk almaktan kaçınmadı. Görevler ve sorumluluklar üstlendi." diye konuştu.

"Markar Esayan bir köprü adam oldu"

Esayan'ın gazetecilik hayatının bir döneminde köklü dönüşüm yaşayarak, siyasi tercihlerini sol cenahtan sağa doğru kaydırdığını, bunun da kendi camiasında yoğun eleştirilere neden olduğunu belirten Maşalyan, "Markar Esayan, 1400 yıldır Müslümanlarla birlikte yaşama tecrübesi olan Ermeni halkının bir üyesi olarak ve yüzyılın bilgeliğini özümseyerek durulması gereken en doğru siyasi duruşu benimsedi. Mensubu olduğu ülkeyi ve vatanı varlığının bir kutsalı olarak görmek, sadakat ve bağlılıkla devletine, milletine hizmet etmek, sevincini ve gönencini, üzüntü ve tasayı aynı bayrak altında yaşamak ve hep birlikte mutlu bir ülke oluşturmak ülküsünü benimsedi. Bu topraklarda Milleti Sadıka olmanın özü ve anlamı budur. Bu sadece Ermenilerin değil, tüm ülke vatandaşlarının paylaşması gereken en doğal duruş ve seçimdir." ifadelerini kullandı.