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Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem
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Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 10.21'de merkez üssü Saruhanlı olan 5,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem 9,29 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Açıklamada, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Merkez üssü Manisa olan deprem İzmir, Bursa ve çevresinde de hissedildi.

Soylu: Şu anda hasar tespiti yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Manisa Saruhanlı'daki depremde şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir, kırsal tarama devam etmektedir." dedi.

Anahtar Kelimeler:
ManisaDeprem
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