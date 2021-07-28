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Manavgat'ta çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu ana kadar 53 kişinin dumandan etkilendiği açıklandı.

Manavgat'ta çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor.

İlçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı.Traktörlerle bölgeden uzaklaşanların yaşadığı panik anları ise kameralara yansıdı.Yangın, 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan Türk Kızılay, yangın bölgesine 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan ekip gönderdi.Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip etti.Bakan Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır. Biliyorsunuz Hatay'daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse bir sene sonra belli oldu. Bu da (Manavgat'taki yangın) böyle bir şey olabilir."

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